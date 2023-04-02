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中職／23號專屬恰式精神 辜董爆：買球隊就是被他感動

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
彭政閔與中信集團董事長辜仲諒。 擷自畫面
彭政閔與中信集團董事長辜仲諒。 擷自畫面

中信兄弟隊的23號從今天開始專屬於「恰恰」彭政閔，洲際棒球場本壘後方高掛「23號」燈箱，向這位隊史傳奇球星致敬，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒更爆料，當初決定買兄弟象，「就是因為被恰恰的精神感動」。

中信兄弟球團今天為彭政閔舉辦背號退休儀式，本壘後方二樓看台上的布幕揭開，秀出寫著「Forever 23」的Logo燈箱，代表著兄弟球團這個號碼不再有人使用，彭政閔成為最後一任持有者，也是中信球團第一位高掛背號的球員。

辜仲諒代表致詞時表示，雖然這個號碼跟著彭政閔一起榮退，不過精神會一直存在，那就是台灣人的熱情，為了台灣棒球發光發熱，「讓全台灣感到驕傲，感謝恰恰對台灣棒球的貢獻，謝謝你。」

中信集團自2014年接手經營兄弟棒球隊，辜仲諒也透露，當初決定買下這支球隊，就是因為恰恰，「你們知道恰恰是很棒的球員，可是你們不知道他的偉大，跟你們分享一個故事，當初政府找我買兄弟象隊，就是因為被恰恰的精神感動，才買這個球隊。」

彭政閔也透露，過去就曾聽說過這段故事，「很感謝辜董事長特別到場的心意，我相信每個球員都是值得投資的，也希望未來能夠幫助基層棒球繼續努力。」

彭政閔 棒球 中信兄弟

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