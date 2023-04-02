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中職／戴培峰休兵改由張進德先發 期待展現秋訓改造成果

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
悍將隊老將張進德扛起開季先發捕手重任，全力幫助球隊。記者藍宗標／攝影
悍將隊老將張進德扛起開季先發捕手重任，全力幫助球隊。記者藍宗標／攝影

富邦悍將隊今天作客桃園球場，新球季首戰對決樂天桃猿隊，29歲老將張進德擔任先發捕手、第6棒，他說：「 去年表現不好，感謝球隊讓我參加秋訓，學到很多東西。」

戴培峰去年成為悍將隊主力捕手，首次單季出賽破百達到103場，張進德出賽52場，繳出打擊率2成32、全壘打2支、打點12分的成績；由於戴培峰右手掌鉤狀骨骨折，開刀後進入休兵狀態，張進德開季再扛先發捕手重任。

他表示，秋訓通常安排年輕球員參加，感謝球團的安排，自己也做出一些改變，熱身賽才有好表現。

悍將隊今天3到5棒是申皓瑋、范國宸、蔣智賢，中心棒次之後就是張進德，他說：「最近經過丘哥（丘昌榮）、鋒哥（陳金鋒）和日本教練的提醒，動作、理解度愈來愈好，希望能夠好好發揮。」

中職生涯第4季起跑，張進德開季扛起重任，他表示，教練怎麼安排就做好自己的事，身體、球技、心態都要顧好，最大責任就是準備好每天比賽，全力幫助球隊。

張進德 戴培峰 樂天桃猿

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