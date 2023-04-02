中職／桃園球場賽前積水 悍將練球還有人整理場地中

中職新球季開打第2天，樂天桃猿隊在桃園球場迎戰富邦悍將隊，進行主場開幕戰，但賽前場地仍有積水現象，不少悍將隊教練、球員看到這一幕有些訝異，直呼：「今天不是大太陽嗎？」

桃園地區昨天陰雨，今天已經轉晴，一整天氣候都很穩定，猿隊也迎接大批球迷進場，但工作人員賽前3個多小時就開始整理場地，兩隊賽前練習也受到影響。

桃園球場在開幕戰前碰到積水問題，有位悍將隊教練說：「昨天新莊也下雨啊。」還有球員看到工作人員一直賣力整理場地，整個下午都很辛苦，笑稱：「至少今天沒有再下雨，這是好事。」