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中職／稱謂三變化 王威晨看彭政閔背號引退感觸深

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟隊隊長王威晨。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊隊長王威晨。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊今天為傳奇球星「恰恰」彭政閔舉辦23號背號退休，現任隊長王威晨感觸很深，從小近距離看彭政閔打球，稱呼從叔叔、哥哥到爸爸，首次同場看著23號背影的記憶猶新。

王威晨小時候就常跟著父親王光輝一起跟兄弟球員打滾，當時要喊彭政閔「叔叔」，到了2015年加入兄弟成為隊友，改喊「恰哥」，而兩次進中華隊跟當教練的彭政閔相處，感受更像是「恰爸」，很有被照顧的感覺。

王威晨近兩年固定守三壘，不過生涯前期會到二壘代班，他還記得第一次跟彭政閔同場守備是在2017年10月28日總冠軍賽，當時彭政閔剛傷癒歸隊，「從二壘看著他的背號23號，感觸更深一點，有跟外星人同隊的感覺，這麼多年了，還是很清楚那樣的感覺。」

現在回想2019年彭政閔的引退儀式，王威晨坦言當時心情很激動，想到換自己引退時，或許一句話都說不出，不過想到今天是背號引退，王威晨露出笑容，「這是很棒的成就，是值得開心的日子，成為中信兄弟第一人。」

彭政閔 王威晨 中信兄弟

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