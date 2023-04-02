中職／拚300轟就起跑位 林智勝開季首戰先發第四棒

味全龍隊今天迎接新球季首戰，到洲際棒球場作客面對中信兄弟隊，「大師兄」林智勝挑戰300轟已就起跑位置，先發第四棒、一壘手，去年開季首戰就轟破紀錄的他，就看能否同樣在今天達成難得里程碑。

「智勝今天先發。」龍隊總教練葉君璋對於外界好奇給予肯定答案，不需要刻意保留到主場，從開季第一戰就將林智勝排上場，葉總說：「對他的300轟一定會期待，但重點是看他可以打多少（全壘打）。」

林智勝在2021年球季追平原由張泰山保持的289轟聯盟全壘打紀錄，去年球季開幕戰立刻開轟，超越歷史成為第一人，而且整季打了10發全壘打，距離300轟的里程碑也只差1轟，就看今年能將「智勝障礙」堆到什麼高度。

然而今年熱身賽林智勝表現不算好，21打數4支安打，打擊率僅1成90，跟去年熱身賽打擊率3成68相比有不小落差，不過葉君璋是這麼看，「以他的程度，熱身賽重點是調整，不需要靠熱身賽的成績證明自己。」

林智勝今年也來到41歲，賽季如何使用，葉君璋坦言教練團心中會有一把尺，「他來這邊也一年了，什麼情況會疲勞教練團這邊也都清楚，看當下狀況去決定。」