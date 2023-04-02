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棒球／林謙吾燃燒手臂6戰696球 球速不快仍稱霸甲子園

中央社／ 東京2日綜合外電報導
林謙吾。 擷圖自推特
林謙吾。 擷圖自推特

日本年度高中棒球盛會春季甲子園昨天落幕，山梨學院高校王牌投手林謙吾本屆賽會6戰全數先發，儘管球速不快，但拿下包括4場完投勝的6勝改寫春季甲子園紀錄，並助球隊奪首冠。

第95屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）4月1日精采落幕，山梨學院高校（簡稱山梨學院）以7比3擊敗報德學園高校，奪下隊史及山梨縣內高校在春季及夏季甲子園首座冠軍。

綜合Full-Count、報知體育、日刊體育等日媒報導，林謙吾本屆春季甲子園奪6勝寫史上新高紀錄，其中4場比賽為完投勝，另兩場分別主投8局及7.2局，成為山梨學院奪冠大功臣。

林謙吾昨天成功壓制報德學園高校強打打線拿下完投勝，但前一天才在四強賽投了142球取得完投勝，讓外界看到6場比賽總共投了696球的「鐵腕」，但他只說沒感覺特別疲勞。

即使在冠軍戰過程中因個人犯規及被敲安打先掉了兩分，也讓人見識林謙吾的成長。他說，「狀況好也罷，不好也罷，被指派先發的比賽中我都會為了獲勝拚盡全力」。

山梨學院監督吉田洸二說，昨天冠軍戰本來想說林謙吾投到100球左右應該就會沒力了，有準備要換投，但可能是隊友5局下得到7分像讓林謙吾喝了提神飲料一樣，在6局時說「我（的狀況）已完全恢復了」，所以才讓林謙吾繼續投下去。

身為山梨學院的王牌投手，林謙吾直球球速大約在120公里到130公里出頭，並不算快，但靠著投球前身體小幅度擺動的姿勢，卻能一次次解決打者，最終稱霸甲子園。

跟林謙吾搭配蹲捕的佐仲大輝說，「接球時也感覺球速不快，即使如此打者比我所想的更難掌握擊球點，可能是因為球速看起來很快吧」。

四強賽對戰山梨學院的廣陵高校打者真鍋慧也說，自己一直瞄準內角，但感覺林謙吾的球比想像中來得更快。

林謙吾2005年出生東京都足立區，國中就讀東京都的駿台學園中學，曾打進軟式棒球全國大賽四強。他身高178公分、體重81公斤，右投右打。

甲子園 球速 棒球

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