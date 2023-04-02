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中職／球迷狂奔搶見面 彭政閔看等比樂高有妙答

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟球團今天為彭政閔舉辦背號引退儀式，賽前揭曉等比樂高模型。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟球團今天為彭政閔舉辦背號引退儀式，賽前揭曉等比樂高模型。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟球團今天舉辦「Forever 23」主題日，為「恰恰」彭政閔舉行「23號」背號引退儀式，塵封4年的等比樂高終於在球迷前亮相，被問到哪個地方最神似，彭政閔妙答：「球衣吧。」

彭政閔樂高由樂高大師黃彥智一塊一塊用心組裝完成，彭政閔今天也第一次見到「本人」，看著樂高版本的自己擺出招牌打擊收棒姿勢，彭政閔觀察許久後說：「球衣最像，球衣顏色。」

不過主持人小白邊看著樂高大大的鼻孔，邊說「我想最傳神的地方是在…」，彭政閔立刻說：「好好講話。」小白只好點頭同意，「對，球衣的部分。」

彭政閔隨後與球迷進行合照見面會，由於資格需要購買限量商品才能取得，昨晚就有球迷開始占位為今天進場準備，1點50分開放入場後更是一路狂奔，氣勢驚人，衝到商品銷售區搶購。

兄弟球團今天安排一系列活動，希望與球迷共享跟彭政閔的紀念時刻，賽前致詞嘉賓更邀請路易士到場，以撐起黃衫第一代23號背號的身分，向彭政閔致意。

彭政閔 中信兄弟

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