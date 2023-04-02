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這次不是放話！汪小菲真的來台灣了

中職／樂天桃猿開幕戰桃捷取消回程優惠 桃捷回應了

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
樂天桃猿棒球隊今舉行開幕戰，因桃園捷運回程票取消免費而引發網路熱議，桃園捷運公司回應，會對經濟成本造成損耗。圖／本報資料照
樂天桃猿棒球隊今舉行開幕戰，因桃園捷運回程票取消免費而引發網路熱議，桃園捷運公司回應，會對經濟成本造成損耗。圖／本報資料照

樂天桃猿棒球隊今舉行開幕戰，因桃園捷運回程票取消免費引發網路熱議，對此，桃園捷運公司回應，很多球迷從台北搭高鐵至A18站再轉乘至1站至球場。等於乘客只花20元的票價，就可以享受150元免費票搭回台北，對經濟成本造成損耗。

桃捷公司表示，往年樂天球賽開打，都不計成本主動配合推出桃猿應援，回程免費的活動。根據統計，平日球賽約300至500人搭乘，假日球賽有500至1000人搭乘。每舉辦一次球賽，就要免費送出300到1000張免費票。

桃捷公司指出，未來在互惠互利的精神下，希望與樂天球團採異業結盟方式共同行銷職棒。例如購買一日票可折抵門票一定金額等，優惠金額再由桃捷支付方式共同合作。

桃捷公司指出，富邦悍將在新莊球場比賽，台北捷運新莊站也沒有回程免費優惠。雲豹籃球在桃園捷運的A7體育大學站，也沒有免費的優惠。這次以實際行動支持職棒，透過小物贈送的行銷行動，送給球迷加油棒為樂天棒球隊加油。

桃捷公司強調，公司以往都以實際行動支持職棒，所以也把車站打造為富有棒球特色的車站。此次單純是對優惠措施適時檢討成效的優缺，精進營運作為，未來將朝異業結盟方式來推動、創造雙贏的局面。

樂天桃猿 棒球 富邦悍將

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