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中職／彭政閔23號引退！路易士到場致意 球迷熬夜排隊

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
台中洲際棒球場開幕戰賽後，不少球迷已經開始為了隔天彭政閔背號引退活動排隊。記者蘇志畬／攝影
台中洲際棒球場開幕戰賽後，不少球迷已經開始為了隔天彭政閔背號引退活動排隊。記者蘇志畬／攝影

昨天台中地區的陰雨氣候恍若隔世，洲際棒球場今天灑下熱情陽光，迎接中信兄弟隊為彭政閔舉辦的背號引退儀式，撐起第一代23號背號的傳奇球星路易士也受邀到場致詞。

中信兄弟球團舉辦「Forever 23」主題日，「恰恰」彭政閔成為中信兄弟球團史背號引退第一人，賽前將揭曉「彭政閔等比樂高」，還有見面會、拍照會等活動與球迷互動。

不少球迷為了搶購「Forever 23限定套組」，從昨晚球賽結束後就開始在洲際球場場外排隊，就是為了獲得與彭政閔合照資格。

彭政閔為兄弟隊史指標性人物，於2001年以選秀狀元之姿加盟兄弟象隊，球員生涯中，對中華職棒及各大國際賽事皆有不可忽視的成就，直到2019年彭政閔正式卸下球員身份，轉任中信兄弟球團副領隊，兼任農場主管至今。

兄弟球團今天安排一系列活動，希望與球迷共享跟彭政閔的紀念時刻，賽前致詞嘉賓更邀請路易士到場，以撐起黃衫第一代23號背號的身分，向彭政閔致意。

中信兄弟隊今天為彭政閔進行23號引退儀式。圖／聯合報系資料照
中信兄弟隊今天為彭政閔進行23號引退儀式。圖／聯合報系資料照
職棒七年象虎戰，兄弟象路易士。圖／聯合報系資料照
職棒七年象虎戰，兄弟象路易士。圖／聯合報系資料照

彭政閔 中信兄弟 選秀

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