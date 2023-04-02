棒球／李佾紘U18東岸聯盟增自信 6局無失分壓普門

U18東岸聯盟棒球賽玉里高中高一投手李佾紘一場比一場好，前一場對新北市聯隊先發好投增自信，今天對普門中學先發投6局無失分，率隊以2比0拿勝，他希望球速可以再提升。

2023年U18東岸聯盟棒球錦標賽玉里高中高一投手李佾紘首場比賽對新北市聯隊先發還有一點緊張，今天再扛先發更有自信，對普門中學總計用54球投6局，僅被敲出2支安打，投出2次三振、無失分，拿下勝投。

玉里總教練吳佳榮表示，李佾紘球速雖然不快，但是很穩定，變化球壓制力不錯，會玩節奏擾亂打者，雖然才高一但是教練團看好他的未來性，也是球隊培養的主力投手。

李佾紘之前是鋁棒組的球員，首度打木棒組的賽事，他表示，對手的實力更強，先前沒有投過穀保家商，東岸聯盟首戰就要跟穀保家商和鶯歌工商組成的新北市聯隊交手時，首局上去有點緊張，因為對方陣中很多國手。

李佾紘對新北市聯隊先發投6局失2分，球隊雖然輸球但李佾紘表現不算差，他也提到投完那場比賽之後更有信心，目前變化球種有滑球、曲球、指叉球，未來希望球速可以再提升。