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棒球／U18東岸聯盟李佾紘、張宥謙聯手 玉里擊敗普門

中央社／ 台東2日電
U18東岸聯盟棒球賽玉里高中2日與普門中學交手，玉里2任投手李佾紘、張宥謙（圖）聯手壓制，沒讓對手拿下分數，終場以2比0拿下勝利。 中央社
U18東岸聯盟棒球賽玉里高中2日與普門中學交手，玉里2任投手李佾紘、張宥謙（圖）聯手壓制，沒讓對手拿下分數，終場以2比0拿下勝利。 中央社

U18東岸聯盟棒球賽玉里高中今天與普門中學交手，玉里2任投手李佾紘、張宥謙聯手壓制，沒讓對手拿下分數，楊宏柏致勝二壘打搶分，率隊以2比0拿下勝利。

2023年U18東岸聯盟棒球錦標賽玉里高中與普門中學交手，玉里高一先發投手李佾紘投6局無失分、高二投手張宥謙接手後援投1局，也沒有掉分，兩人聯手幫助球隊守下勝利。

今天比賽前半段兩隊都沒有拿下分數，6局上玉里1人出局後接連選到2次四壞保送，2人出局後楊宏柏適時二壘打，一棒送回2分突破僵局，順利幫助球隊拿下預賽第2勝。

張宥謙是玉里陣中好投好打的好手，今天先發扛3棒選到1次四壞保送，後援登板雖然稍有危機，但及時回穩、守住勝利。總教練吳佳榮表示，張宥謙是陣中的主力、又是隊長，投打兩端很平均，投球最快球速可達145公里，打擊則具有長打實力。

張宥謙透露，國中時期就是又投又打，升上高中高一時專職投手，後來學長畢業之後打線有斷層，所以又回到二刀出賽，但還是比較喜歡投球，對投球比較有信心。

張宥謙表示，接下隊長職務不會有壓力，隊友都會配合，先前木棒聯賽時表現不算突出，沒有自我突破，但升上高中之後無論球速、心理、肌力都有成長，高一最快球速約142公里，目前最快球速可投到145公里，除了直球外還有滑球、曲球、變速和指叉，最有信心的球路是指叉球。

球速 普門中學 棒球

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