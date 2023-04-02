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棒球／林佳緯原民盃吸取經驗 U18東岸聯盟第2轟出爐

中央社／ 台東2日電
U18東岸聯盟新北市聯隊林佳緯。 中央社
U18東岸聯盟新北市聯隊林佳緯。 中央社

U18東岸聯盟棒球賽新北市聯隊好手林佳緯開轟，敲出此次盃賽個人第2轟，率隊以6比0擊敗台東體中白隊；林佳緯原民盃先感受成棒等級投打對決當經驗，「以後的對手只會越來越強」。

U18東岸聯盟棒球錦標賽新北市聯隊今天與台東體中白隊交手，新北市聯隊中心棒次高三外野手林佳緯5局敲出2分砲幫助球隊拉大領先差距，林佳緯笑說，上一次單一盃賽敲出2轟以上已經是高一。

林佳緯從高一開始就展現長打能力，很早就扛起母隊穀保家商中心棒次，但也曾遇過一段小低潮，他表示，低潮期主要是太想求表現，一、兩次表現不好就心急，過程中會聽大家的想法、教練團的建議，自己好好地思考整理出方法，慢慢走出低潮。

此次東岸聯盟打擊手感比高中木棒聯賽時還要好，林佳緯表示，沒有特別做什麼調整，來打東岸聯盟之前有打原民盃，當時面對的投手都是成棒等級的投手，成棒等級的投手球速雖然不是特別快，但都會投在邊邊角角，投球策略不同，有很多的引誘球，球的角度都很不錯。

林佳緯表示，過去比較少與成棒等級投手對戰的機會，把握機會吸取經驗，差不多的球就積極攻擊，打擊手感從原民盃時就一直維持不錯，「棒球打越久，遇到的對手一定會越來越強」，至於畢業後打算，目前還是爭取旅外機會優先。

新北市聯隊昨天與壽山高中比賽打到突破僵局制延長賽輸球，教練王傳家表示，昨天感覺每個人的想法只是打到球，設定的方面沒有做好，感覺腦袋空空的，回去有特別提醒野手，基本的東西不能忘記，今天攻擊的設定、短打、戰術等都有做好，以這批選手的能力沒有太大問題。

棒球 穀保家商 球速

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