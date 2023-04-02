MLB／讓藍鳥5局無安打卻保送7次 弗萊賀提自認勝投難看

紅雀隊今天在聖路易主場以4：1擊敗藍鳥隊，新球季第2戰拿到首勝，27歲右投弗萊賀提（Jack Flaherty）先發5局未被安打、無失分奪勝，但他不滿意自己的表現，因為投出7次保送寫下生涯7年最爛紀錄。

弗萊賀提本季初登板，投完5局雖讓藍鳥無法得分，但95球只有49顆好球，前4局都出現保送，加上第2局1次觸身球，其實共有8次四死球紀錄，

帳面上讓藍鳥連續5局無安打，但連續4局保送、一再被攻占得點圈，弗萊賀提坦言7次保送很糟，「從這種投球內容看來，實在不該得到獎賞。」

弗萊賀提也是2020年海盜隊右投凱勒（Mitch Keller）之後，大聯盟再次出現投5局至少7次保送、讓對手無安打紀錄。

儘管如此，紅雀在主場幾乎爆滿44461名觀眾面前奪勝，總教練馬莫（Oliver Marmol）還是肯定弗萊賀提的表現，還用「真的為他感到驕傲」形容。

藍鳥全場只有3支安打，但獲得10次保送，留下一堆殘壘，終場3分之差吞下本季首敗，教頭史耐德（John Schneider）說：「這很奇怪，一直坐在場邊等待，需要有人揮出安打，就是等不到。」