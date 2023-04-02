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山梨學院甲子園奪首冠 總教練：讓選手樂在打球

中央社／ 東京1日專電

第95屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）今天在兵庫縣甲子園球場舉行冠軍戰，由山梨學院高校首度奪冠。校隊總教練說，總教練不能扯選手後腿，甲子園應是讓選手樂在打球的地方。

「讀賣新聞」報導，第95屆日本高中棒球選拔賽今天舉行決賽，山梨縣的山梨學院高校（簡稱山梨學院）以7比3擊敗兵庫縣的報德學園，首度奪冠，這也是山梨縣的高中首度（不論是春季或夏季甲子園）在甲子園奪冠。

4局上，報德學園以2比0領先，但5局下，山梨學院打線大爆發，一口氣奪7分。之後報德學園只添1分。這是報德學園時隔21年再闖冠軍戰，結果失利。

比賽結束後，53歲的山梨學院監督（總教練）吉田洸二笑著對媒體說：「我心想，要努力做到總教練不要扯選手後腿，不論何時都要當最佳的加油團。」

吉田於2009年春季率領故鄉長崎的縣立清峰高中在甲子園奪冠，這是長崎縣高中首度在甲子園奪冠。吉田就讀山梨縣的山梨學院大學，2013年他成為母校山梨學院大學附屬高中的監督。這所高中棒球隊實力強，但截至去年夏天，他率領的球隊即使打進甲子園，不是首戰就輸，就是頂多拿到一勝。

對吉田來說，本屆甲子園出現轉機。在第2、3場比賽，與富山縣冰見高中、山口縣光高中對戰時，他看到對方球隊選手和監督滿臉笑容的模樣時突然頓悟，都是因為自己太想奪勝，才導致選手變得很僵硬。他體會到甲子園並不是為了自己奪勝的地方，而是學生要留下回憶、樂在其中的地方。

吉田把提振球隊士氣的工作交由自己的長男、26歲的球隊部長（主任）吉田健人負責，屬於扮黑臉的工作；自己則在板凳區保持笑容，扮白臉。他認為應該回到原點，就是「甲子園是要讓選手快樂打球的地方」，結果這次率領山梨學院在甲子園奪冠，締造自己第2度率隊在甲子園奪冠的紀錄。

甲子園 日本

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