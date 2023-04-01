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中職／給宋嘉翔100分 曾總：明天繼續先發

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟隊在台中洲際棒球場進行開幕戰，桃猿隊捕手宋嘉翔二局下半接殺飛球。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊在台中洲際棒球場進行開幕戰，桃猿隊捕手宋嘉翔二局下半接殺飛球。記者黃仲裕／攝影

樂天桃猿隊靠著7局上廖健富代打3分砲逆轉局面，以4：1擊敗中信兄弟隊，在開幕戰搶下頭彩，18歲捕手宋嘉翔的沉穩表現獲得教頭「100分」好評，更在廖健富開轟前敲安上壘，為隊友製造打點。

宋嘉翔前兩打席面對兄弟先發投手德保拉都吃癟，不過7局上終於擊出生涯首安，宋嘉翔透露，先前熱身賽曾對過德保拉，只不過當時對方配球比較簡單，正式開打後變得更難對付。

這支生涯首安，宋嘉翔要送給今天來看球的爸媽，他說：「謝謝他們，從我小時候到大都支持我打球。」

總教練曾豪駒對宋嘉翔今日表現給予100分評價，理由是年輕卻能表現沉穩，投捕配合跟攻擊都符合預期，明天回到主場桃園對上富邦悍將隊，「繼續先發」。

宋嘉翔則認為自己還有很大進步空間，跟投手還需要多討論，打擊區上也還要熟悉對手，像是最後一局與守護神豪勁搭配時，就曾因安打、失誤出現危機，宋嘉翔坦言，當下操之過急，配球上沒有達成共識。

開幕戰首度先發蹲捕，宋嘉翔表示，整體狀況和想像中差距不大，因為去年冠軍賽隨隊，就知道洲際球場球迷很多，「上場就專注當下就好。心情很開心，但是緊張就還好。」

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