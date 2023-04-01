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中職／等一個機會 廖健富關鍵代打轟倒德保拉

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟在台中洲際棒球場進行開幕戰，樂天桃猿代打廖健富（中）七局上半擊出三分炮。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟在台中洲際棒球場進行開幕戰，樂天桃猿代打廖健富（中）七局上半擊出三分炮。記者黃仲裕／攝影

就等一個機會，樂天桃猿隊在7局上的代打「神調度」，創造廖健富轟出三分逆轉砲的舞台，以4：1在中職開幕戰擊敗中信兄弟隊，廖健富說：「想帶起全隊士氣。」

前6局猿隊面對德保拉敲出6支安打但1分未得，直到7局上才靠著18歲捕手菜鳥宋嘉翔帶動攻勢，廖健富再補上全壘打逆轉原本0：1落後局面，總教練曾豪駒表示：「團隊聯繫起來，把工作做好，贏球機率就會高。」

曾豪駒也坦言，前半段對德保拉的打擊串連度不理想，更換廖健富代打「就等這次機會」，參考壘上有人、對戰紀錄等數據做出調度「這時候派他就是信任他」，而廖健富也把握機會提升全隊士氣。

廖健富則透露，前一局教練團就告知自己要準備代打，「可能就是一個機會，先發的隊友面對德保拉，擊球其實還不錯，但結果沒有很好，上場想說把士氣打起來。」

連同今晚，廖健富對德保拉累計35打數10安打6打點，對戰打擊率2成86，其中有4支長打，包含2發全壘打，廖健富表示，自己並未特別注意對戰數據。

廖健富 德保拉

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