中職／陳晨威跟裁判對到眼 漏踩壘包被封「十大好糗」

樂天桃猿隊陳晨威生涯首次漏踩壘包，被電視轉播拍得一清二楚，今年開幕戰就搞烏龍，隊友全都笑翻，郭永維更為他冠上「十大好糗」新綽號，陳晨威只能慶幸最後球隊4：1贏球，而且不用接受重播輔助判決「公開處刑」。

今晚在洲際棒球場的樂天桃猿隊與中信兄弟隊之戰，3局上陳晨威敲安後發動盜壘，並靠著中信兄弟捕手福來喜暴傳直奔三壘，沒想到漏踩二壘壘包，兄弟促請裁決後宣告出局。

陳晨威還原當下，自己伸腳去踩壘包時有卡住一下，以為踢到壘包，沒想到後來看重播才發現是插到土上，「進壘當下也有猶豫是不是有踢到，但想說就拚看看。」

陳晨威跑到三壘後回頭看了一下裁判，雙方對到眼，陳晨威當下心想：「啊，應該是被發現了。」結果兄弟內野手也看得一清二楚，促請裁決後只能摸摸鼻子回休息區。

猿隊隊友也狂糗陳晨威，郭永維每局都叫他「十大好糗」，陳晨威也直呼尷尬，但慶幸這個狀況不能請求重播輔助判決，「不用一直重播在場上看…」

猿隊總教練曾豪駒則表示，陳晨威也知道是自己的疏忽，往後應該不會再犯錯，「今天大家都很專注在比賽中，也玩成一場好比賽。」