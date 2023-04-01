快訊

馬英九回鄉祭祖 湖南省委書記讚他已成「不折不扣的網紅」

中職／德保拉破百球後出事 廖健富逆轉三分砲開幕戰吞噬兄弟

海軍旭海艦中士上廁所昏迷 裝葉克膜搶救無效拔管過世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／德保拉破百球後出事 廖健富逆轉三分砲吞噬兄弟

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊洋投德保拉先發6.1局失3分。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟隊洋投德保拉先發6.1局失3分。記者黃仲裕／攝影

中華職棒今天在洲際棒球場熱鬧開幕，樂天桃猿隊廖健富一棒讓全場寂靜，第7局代打，從最強洋投德保拉手中敲出逆轉三分砲，猿隊終場以4：1擊敗中信兄弟隊，在新球季開門紅。

兄弟德保拉、猿隊威達爾共譜中職史上第一次外籍左投在開幕戰同場先發，兄弟在3局下率先突破，岳東華敲安、推進二壘後，江坤宇的安打帶有1分打點。

猿隊原有機會成為先得分的一方，陳晨威在3局上敲安、啟動盜壘，捕手福來喜的傳球漏到外野，陳晨威再衝三壘，但兄弟陣營已注意到事有蹊蹺，德保拉拿球後並未啟動投球，而是傳向二壘，兄弟促請裁決，確認陳晨威並未踩到二壘壘包、自動出局，否則下一棒成晉的安打就能為猿隊開張分數。

兄弟1：0領先的局面，直到7局上翻轉，猿隊一出局攻占一、二壘，德保拉在用球數已達100球的狀況下面對代打廖健富，一棒掃出逆轉三分砲。

這一棒打退德保拉，此役先發6.1局被敲8安打、失3分，最終承擔敗投，生涯第二度扛起開幕戰，兩次皆未能拿到勝投。

威達爾則是先發6局被敲4安打、失1分，展現不俗壓制力，廖健富的三分砲來得及時，也讓他當場從敗投候選變勝投候選，中職初登板就拿到首勝。

猿隊在比賽後段持續補刀，江忠城登板的第1球就被林立掃出陽春砲，擴大為3分差。猿隊9局下推出守護神豪勁上演劇場，林書逸、曾頌恩連兩棒軟弱的三壘方向滾地球都成功上壘，無人出局就攻占得點圈，但最終無失分守成，掐斷兄弟反撲火苗。

德保拉 陳晨威

延伸閱讀

中職／賺到！陳晨威漏踩壘包 福來喜失誤「倒帶收回」

中職／抓到了！兄弟眼尖促請裁決 陳晨威漏踩壘包Out

中職／盼宋嘉翔「越級打怪」 曾總：不同於一般高中生

中職／上一軍打怪 宋嘉翔開幕戰先發破2大紀錄

相關新聞

中職／德保拉破百球後出事 廖健富逆轉三分砲吞噬兄弟

中華職棒今天在洲際棒球場熱鬧開幕，樂天桃猿隊廖健富一棒讓全場寂靜，第7局代打，從最強洋投德保拉手中敲出逆轉三分砲，猿隊終...

中職／賺到！陳晨威漏踩壘包 福來喜失誤「倒帶收回」

中華職棒開幕戰出現特殊情況，中信兄弟隊捕手福來喜原本暴傳二壘的失誤，因陳晨威漏踩壘包變出局，反而失誤回收不算，中職紀錄組...

中職／冠軍戒鑲真鑽！保持三連霸渴望 助總給出解答

去年球季完成二連霸，中信兄弟隊當開幕戰地主，賽前也從中國信託慈善基金會董事長辜仲諒手中領到冠軍戒，要挑戰三連霸如何維持「...

中職／抓到了！兄弟眼尖促請裁決 陳晨威漏踩壘包Out

中華職棒開幕戰今天出現特殊Play，中信兄弟隊捕手福來喜盜壘阻殺失敗，不過樂天桃猿隊的陳晨威光速衝到三壘，卻因漏踩二壘壘...

中職／辜仲諒頒發冠軍戒 兄弟開幕戰旺人氣挑戰滿場

中信兄弟隊挑戰三連霸的第一步從今天對樂天桃猿隊之戰開始，中華職棒34年開幕戰今天在洲際棒球場舉行，場外已聚集眾多迫不及待...

中職／兄弟年度歌曲藏洋蔥 王威晨盼未來有自己的名字

中信兄弟隊昨晚揭曉年度歌曲「連霸黃潮」，銜接今晚的中華職棒開幕戰，兄弟要在洲際球場迎戰樂天桃猿隊，踏出三連霸的第一步，歌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦