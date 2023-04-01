中職／德保拉破百球後出事 廖健富逆轉三分砲吞噬兄弟

中華職棒今天在洲際棒球場熱鬧開幕，樂天桃猿隊廖健富一棒讓全場寂靜，第7局代打，從最強洋投德保拉手中敲出逆轉三分砲，猿隊終場以4：1擊敗中信兄弟隊，在新球季開門紅。

兄弟德保拉、猿隊威達爾共譜中職史上第一次外籍左投在開幕戰同場先發，兄弟在3局下率先突破，岳東華敲安、推進二壘後，江坤宇的安打帶有1分打點。

猿隊原有機會成為先得分的一方，陳晨威在3局上敲安、啟動盜壘，捕手福來喜的傳球漏到外野，陳晨威再衝三壘，但兄弟陣營已注意到事有蹊蹺，德保拉拿球後並未啟動投球，而是傳向二壘，兄弟促請裁決，確認陳晨威並未踩到二壘壘包、自動出局，否則下一棒成晉的安打就能為猿隊開張分數。

兄弟1：0領先的局面，直到7局上翻轉，猿隊一出局攻占一、二壘，德保拉在用球數已達100球的狀況下面對代打廖健富，一棒掃出逆轉三分砲。

這一棒打退德保拉，此役先發6.1局被敲8安打、失3分，最終承擔敗投，生涯第二度扛起開幕戰，兩次皆未能拿到勝投。

威達爾則是先發6局被敲4安打、失1分，展現不俗壓制力，廖健富的三分砲來得及時，也讓他當場從敗投候選變勝投候選，中職初登板就拿到首勝。

猿隊在比賽後段持續補刀，江忠城登板的第1球就被林立掃出陽春砲，擴大為3分差。猿隊9局下推出守護神豪勁上演劇場，林書逸、曾頌恩連兩棒軟弱的三壘方向滾地球都成功上壘，無人出局就攻占得點圈，但最終無失分守成，掐斷兄弟反撲火苗。