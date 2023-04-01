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中職／兄弟開幕戰1萬8395人史上第四 收入有望破千萬
中華職棒今天在洲際棒球場上演開幕戰，中信兄弟隊與樂天桃猿隊之戰吸引人潮，1萬8395人進場雖未能達成2萬人滿場紀錄，但已是史上開幕戰票房第四高，商品銷售破500萬，票房更是500萬起跳。
兄弟球團公布，今日開幕戰進場人數為1萬8395人，另外現場商品部，截至第七局為止，銷售金額破500萬，賣最好的是新球衣（2023榮耀黃及鋼鐵藍球衣）。
中職歷屆開幕戰最多人數是2016年的猿象戰，在桃園棒球場締造19393人進場，接下來依序是2018年猿象戰在桃園球場1萬8521人、2015年猿象戰在桃園球場1萬8413人，今年洲際進場人數超越2004年澄清湖棒球場的象牛戰1萬8342人，衝上史上第四高。
1萬8395人進場，若以外野最低的300元票價算，票房收入都已經超過500萬元，若照內外野座位比例換算，內野票價以500元作為中間值，票房收入應可達到近800萬元。
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