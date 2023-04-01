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中職／賺到！陳晨威漏踩壘包 福來喜失誤倒帶收回

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導

中華職棒開幕戰出現特殊情況，中信兄弟隊捕手福來喜原本暴傳二壘的失誤，因陳晨威漏踩壘包變出局，反而失誤回收不算，中職紀錄組也特別針對此點給出解釋。

中職表示，針對三局上陳晨威跑壘因促請裁決記錄相關說明，原記錄為陳晨威盜壘成功又因中信兄弟捕手福來喜傳球失誤攻占三壘；經中信兄弟執行促請裁決後，判定跑壘員陳晨威並未合法踏觸二壘壘包，判決出局，不記錄為盜壘成功，後續因失誤攻占三壘記錄取消。

今晚在洲際棒球場的猿象戰，3局上猿隊陳晨威在1出局後敲出安打上壘，接著發動盜壘，但福來喜傳偏球飛到外野，讓陳晨威趁勢跑上三壘，不料兄弟內野手眼尖發現問題，將球傳到二壘促請裁決後，確認陳晨威繞壘時未踩到壘包，改判出局。

陳晨威 福來喜 中信兄弟

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