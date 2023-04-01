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中職／例行賽洲際棒球場開打 盧秀燕3句話祝中信兄弟3連霸

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中華職棒34年例行賽今開打，台中市長盧秀燕（中）穿上中信兄弟3號球衣，到場為選手加油。圖／市府提供
中華職棒34年例行賽今開打，台中市長盧秀燕（中）穿上中信兄弟3號球衣，到場為選手加油。圖／市府提供

中華職棒34年例行賽今在台中洲際棒球場開打，由去年冠軍台中地主隊中信兄弟迎戰樂天桃猿，湧入逾萬名球迷力挺。台中市長盧秀燕穿上中信兄弟3號球衣，以簡短3句致詞獻祝福。她說，歡迎大家來台中，享受媲美美國職棒大聯盟水準的球場，更要預祝中信兄弟三連霸總冠軍。

今天例行賽開幕戰，包括盧秀燕、立法院副院長蔡其昌、立委楊瓊瓔、市議員黃健豪、運動局長李昱叡、警察局長李文章、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等人到場為選手加油。

運動局長李昱叡說，盧秀燕上任後，市府積極推廣「酷運動」，和中信兄弟合作，中信兄弟每年例行賽、總冠軍賽，盧秀燕都觀賽、賽前到場為球員打氣，並與市民見證中信兄弟連兩年在台灣大賽封王，今年球隊將挑戰隊史第三度，也是以台中為主場後第一次的三連霸。

李昱叡指出，台中洲際棒球場是國內首屈一指符合國際賽事規格場地，也是中信兄弟主場；日前因應籌辦世界棒球經典賽，在美國職棒大聯盟MLB支持下，球場剛完成各項設備優化，媲美國際一流水準。經典賽圓滿落幕後，中信兄弟的主場也升級，歡迎球迷來台中感受最經典、精彩的棒球賽事，為中信兄弟加油。

運動局強調，棒球運動在台中蓬勃發展，台中市除獲得國際棒壘球總會肯定為世界棒球之都，陸續爭取亞錦賽、世界12強棒球錦標賽、U23棒球錦標賽、2023世界棒球經典賽，成功完成舉辦多場世界矚目的頂級賽事，帶動台中城市光榮感。

中華職棒34年例行賽今開打，台中市長盧秀燕以簡短3句致詞，預祝中信兄弟三連霸總冠軍。圖／市府提供
中華職棒34年例行賽今開打，台中市長盧秀燕以簡短3句致詞，預祝中信兄弟三連霸總冠軍。圖／市府提供

中信兄弟 棒球

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