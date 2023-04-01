中職／冠軍戒鑲真鑽！保持三連霸渴望 助總給出解答

去年球季完成二連霸，中信兄弟隊當開幕戰地主，賽前也從中國信託慈善基金會董事長辜仲諒手中領到冠軍戒，要挑戰三連霸如何維持「渴望」是個難題，總教練林威助給出解答：「保持正面，一天一天去累積。」

辜仲諒擔任開幕戰的開球投手，從投手丘上開出好球，並將冠軍戒交到助總與隊長王威晨手中，兄弟球團表示，相較於2021的冠軍戒，2022的冠軍戒較大，並將球場一壘至本壘的設計融入其中，球隊版本的本壘部分鑽石為真鑽。

收下這第二枚冠軍戒，王威晨表示：「能夠拿下冠軍不容易，需要維持一整季的表現，連續兩年獲得這個殊榮，很感謝團隊，這是大家一起努力得來的，我想對我們的信心也有很大提升。」

三連霸球隊面對的難題是如何保有對奪冠的飢渴，林威助笑說：「我想冠軍是所有球隊都渴望的，對手不是省油的燈，搞不好比我們更渴望。」

助總認為，球隊能夠做的是每一天重設心態，「總冠軍是季末的事，這段過程每天都當作新的一天，一定會有好有壞，壞的我們去檢討，好的留下來，保持正面的心態去迎接每一天，累積下來才有機會。」