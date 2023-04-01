快訊

馬英九回鄉祭祖 湖南省委書記稱他已成「不折不扣的網紅」

中職／德保拉破百球後出事 廖健富逆轉三分砲開幕戰吞噬兄弟

海軍旭海艦中士上廁所昏迷 裝葉克膜搶救無效拔管過世

日職／二軍吳念庭2安2打點手感佳 張奕中繼無失分

中央社／ 台北1日電
西武獅隊台灣球員吳念庭。圖／聯合報系資料照
西武獅隊台灣球員吳念庭。圖／聯合報系資料照

旅日西武獅隊野手吳念庭二軍出賽單場2安2打點，隊友張奕中繼登板投1局無失分、無關勝敗，西武以12：9擊敗巨人隊；火腿隊野手王柏融今天二軍出賽也有敲出1支安打。

日本職棒二軍例行賽埼玉西武獅今天與讀賣巨人交手，西武台灣好手吳念庭先發扛4棒、守一壘，吳念庭2局敲出一壘方向滾地球出局，3局、5局都選到四壞保送，6局兩隊9：9平手時，吳念庭敲出右外野方向安打、送回球隊超前分。

西武8局再起攻勢，靠著接連安打先拿1分，吳念庭敲出左中外野二壘打，送回球隊第12分；吳念庭今天總計3打數敲出2支安打，貢獻2分打點，選到2次保送，打擊表現亮眼。

西武台灣投手張奕今天5局接手中繼，總計用18球投1局，沒被敲出安打，投出1次三振、1次保送，無失分、無關勝敗，本季二軍連2場出賽無失分，防禦率維持0。西武隊投打發揮終場以12：9拿下勝利。

日職二軍北海道日本火腿鬥士今天與千葉羅德海洋交手，火腿台灣好手王柏融先發打2棒、守一壘，總計4打數敲出1支安打，吞下1次三振，火腿終場以3：1拿下勝利。

吳念庭

延伸閱讀

日職／吳念庭開季不在一軍 宋家豪成台將唯一

日職／張奕轉隊西武初登板 二軍中繼1局無失分

日職／吳念庭熱身賽首場出賽 吞2K沒有安打

日職／吳念庭身體沒問題 熱身賽19日有望先發

相關新聞

中職／德保拉破百球後出事 廖健富逆轉三分砲吞噬兄弟

中華職棒今天在洲際棒球場熱鬧開幕，樂天桃猿隊廖健富一棒讓全場寂靜，第7局代打，從最強洋投德保拉手中敲出逆轉三分砲，猿隊終...

中職／賺到！陳晨威漏踩壘包 福來喜失誤「倒帶收回」

中華職棒開幕戰出現特殊情況，中信兄弟隊捕手福來喜原本暴傳二壘的失誤，因陳晨威漏踩壘包變出局，反而失誤回收不算，中職紀錄組...

中職／冠軍戒鑲真鑽！保持三連霸渴望 助總給出解答

去年球季完成二連霸，中信兄弟隊當開幕戰地主，賽前也從中國信託慈善基金會董事長辜仲諒手中領到冠軍戒，要挑戰三連霸如何維持「...

中職／抓到了！兄弟眼尖促請裁決 陳晨威漏踩壘包Out

中華職棒開幕戰今天出現特殊Play，中信兄弟隊捕手福來喜盜壘阻殺失敗，不過樂天桃猿隊的陳晨威光速衝到三壘，卻因漏踩二壘壘...

中職／辜仲諒頒發冠軍戒 兄弟開幕戰旺人氣挑戰滿場

中信兄弟隊挑戰三連霸的第一步從今天對樂天桃猿隊之戰開始，中華職棒34年開幕戰今天在洲際棒球場舉行，場外已聚集眾多迫不及待...

中職／兄弟年度歌曲藏洋蔥 王威晨盼未來有自己的名字

中信兄弟隊昨晚揭曉年度歌曲「連霸黃潮」，銜接今晚的中華職棒開幕戰，兄弟要在洲際球場迎戰樂天桃猿隊，踏出三連霸的第一步，歌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦