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宋家豪連2戰中繼成功 王彥程二軍後援無失分

中央社／ 台北1日電
樂天隊投手宋家豪。圖／聯合報系資料照
樂天隊投手宋家豪。圖／聯合報系資料照

旅日樂天金鷲隊好手宋家豪今天中繼登板投1局無失分，連2場出賽中繼成功，樂天與火腿隊鏖戰至延長賽第10局，樂天以3：4吞敗；樂天投手王彥程今天二軍後援出賽1局也無失分。

日本職棒一軍例行賽樂天金鷲今天與北海道日本火腿鬥士交手，樂天5局上靠著島內宏明適時安打先馳得點，火腿6局下靠著野村佑希安打送回追平分。

火腿7局下再起攻勢，靠著保送、暴投、犧牲短打、今川優馬適時安打送回超前分，再靠著故意四壞保送、四壞保送，清宮幸太郎內野安打再拿1分。

樂天8局上追分，辰己涼介2分砲，一棒再將局面打回平手；9局下樂天換上台灣好手宋家豪登板投球，宋家豪依序讓打者敲出游擊方向滾地球、右外野方向飛球出局，三振抓到第3個出局數，沒有失分。

兩隊9局打完3：3僵持不下，樂天10局上沒有拿下分數，10局下火腿野村佑希率先敲出二壘打，清宮幸太郎敲出再見安打，幫助球隊拿下勝利。

宋家豪今天中繼用16球投1局，投出1次三振，沒有被敲出安打，無失分，最快球速148公里，開季連2場出賽都拿下中繼成功。

樂天二軍今天與東京養樂多燕子隊交手，兩隊8局打完樂天隊4比7落後，樂天台灣投手王彥程9局上登板後援，先保送首名打者，接著連抓3個出局數、沒有失分，總計用19球投1局無失分、無關勝敗；樂天9局下沒有再拿下分數，終場以4：7吞敗。

樂天金鷲 日本火腿鬥士

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