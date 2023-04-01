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中職／抓到了！兄弟眼尖促請裁決 陳晨威漏踩壘包Out

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
中信兄弟促請裁決抓到陳晨威漏踩壘包。圖／擷取自中信兄弟官方YouTube
中信兄弟促請裁決抓到陳晨威漏踩壘包。圖／擷取自中信兄弟官方YouTube

中華職棒開幕戰今天出現特殊Play，中信兄弟隊捕手福來喜盜壘阻殺失敗，不過樂天桃猿隊的陳晨威光速衝到三壘，卻因漏踩二壘壘包，促請裁決後變成出局，猿隊原本大好得分機會歸零。

3局上猿隊進攻的場面，陳晨威在1出局後敲出安打上壘，下一棒成晉打擊時，陳晨威發動自豪的快腿挑戰福來喜，沒想到福來喜傳二壘爆傳，陳晨威過站不停，一路衝到三壘。

然而此時兄弟投手德保拉將球傳到二壘，促請裁決，二壘審判決出局，猿隊也立刻提出電視輔助判決挑戰，經過影像重播，陳晨威在路過二壘時腳拐了一下，可能因此覺得有踩到壘包，才繼續往三壘衝，不過兄弟內野手都有看到未踩到壘包，所以才由德保拉發動促請裁決。

猿隊從1出局三壘有人，變成2出局壘上無人，成晉雖然最後敲出安打，但也無分數進帳，反倒是兄弟在3局下靠著岳東華、江坤宇兩支安打，先馳得點，取得1：0領先。

中信兄弟促請裁決抓到陳晨威漏踩壘包：

陳晨威 福來喜

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