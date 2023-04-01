快訊

馬英九回鄉祭祖 湖南省委書記稱他已成「不折不扣的網紅」

中職／德保拉破百球後出事 廖健富逆轉三分砲開幕戰吞噬兄弟

海軍旭海艦中士上廁所昏迷 裝葉克膜搶救無效拔管過世

中職／放棄二刀流專心練野手 宋晟睿：很好的選擇

中央社／ 台中1日電
中職中信兄弟宋晟睿本季首度開季一軍出發，他今年春訓與球團討論之後，決定放棄「二刀流」，專心練野手。圖／中信兄弟隊提供
中職中信兄弟宋晟睿本季首度開季一軍出發，他今年春訓與球團討論之後，決定放棄「二刀流」，專心練野手。圖／中信兄弟隊提供

中職中信兄弟宋晟睿本季首度開季一軍出發，他今年春訓與球團討論之後，決定放棄「二刀流」，專心練野手，他今天直言是「很好的選擇」，現在自己心態更成熟、打擊也更進步。

年僅20歲的宋晟睿在2020年季中加入職棒，前2年以野手身分獲得不少一軍機會，不過之前仍一直有「投打二刀流」的打算。但今年春訓首日，中信兄弟球團就宣布宋晟睿暫時會放棄二刀流，讓他專心往野手發展，今年就順利入選開季一軍名單。

談到這個決定，宋晟睿今天接受訪問時表示，「覺得自己做了很好的選擇，專注在野手、不會去想說要當投手，可以補足自己的不足，希望可以維持，有機會上場就好好表現給教練、球迷看。」宋晟睿也認為，今年自己心態比起前2年成熟很多，已經不會想太多，「以前會去想說打不好要怎麼辦。」

宋晟睿在春訓打擊手感火燙，官辦熱身賽出賽9場，打擊率達4成50，他指出，現在比較知道要怎麼調整，狀況好怎麼去維持、狀況不好時怎麼去改善；他也指出，現在擊球比較紮實，還有2好球之後的攻擊、纏鬥方面都有進步。本季宋晟睿會積極挑戰盜壘，盼能提升成功率。

得知自己開季從一軍出發，宋晟睿非常期待但也希望保持平常心，「如果一下太興奮，會讓自己在球場上表現有落差，對自己有信心。」

中信兄弟 中職

延伸閱讀

中職／兄弟一壘、捕手有擔憂 工具人林志綱重要性提升

中職／長打9連發！兄弟打9分輕取味全 熱身賽二連勝

中職34年開打專題／打造兄弟王朝 邁向三連霸

經典賽／連戰中華、古巴都敲安 宋晟睿提醒睡眠重要性

相關新聞

中職／德保拉破百球後出事 廖健富逆轉三分砲吞噬兄弟

中華職棒今天在洲際棒球場熱鬧開幕，樂天桃猿隊廖健富一棒讓全場寂靜，第7局代打，從最強洋投德保拉手中敲出逆轉三分砲，猿隊終...

中職／賺到！陳晨威漏踩壘包 福來喜失誤「倒帶收回」

中華職棒開幕戰出現特殊情況，中信兄弟隊捕手福來喜原本暴傳二壘的失誤，因陳晨威漏踩壘包變出局，反而失誤回收不算，中職紀錄組...

中職／冠軍戒鑲真鑽！保持三連霸渴望 助總給出解答

去年球季完成二連霸，中信兄弟隊當開幕戰地主，賽前也從中國信託慈善基金會董事長辜仲諒手中領到冠軍戒，要挑戰三連霸如何維持「...

中職／抓到了！兄弟眼尖促請裁決 陳晨威漏踩壘包Out

中華職棒開幕戰今天出現特殊Play，中信兄弟隊捕手福來喜盜壘阻殺失敗，不過樂天桃猿隊的陳晨威光速衝到三壘，卻因漏踩二壘壘...

中職／辜仲諒頒發冠軍戒 兄弟開幕戰旺人氣挑戰滿場

中信兄弟隊挑戰三連霸的第一步從今天對樂天桃猿隊之戰開始，中華職棒34年開幕戰今天在洲際棒球場舉行，場外已聚集眾多迫不及待...

中職／兄弟年度歌曲藏洋蔥 王威晨盼未來有自己的名字

中信兄弟隊昨晚揭曉年度歌曲「連霸黃潮」，銜接今晚的中華職棒開幕戰，兄弟要在洲際球場迎戰樂天桃猿隊，踏出三連霸的第一步，歌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦