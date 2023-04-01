中職／放棄二刀流專心練野手 宋晟睿：很好的選擇

中職中信兄弟宋晟睿本季首度開季一軍出發，他今年春訓與球團討論之後，決定放棄「二刀流」，專心練野手，他今天直言是「很好的選擇」，現在自己心態更成熟、打擊也更進步。

年僅20歲的宋晟睿在2020年季中加入職棒，前2年以野手身分獲得不少一軍機會，不過之前仍一直有「投打二刀流」的打算。但今年春訓首日，中信兄弟球團就宣布宋晟睿暫時會放棄二刀流，讓他專心往野手發展，今年就順利入選開季一軍名單。

談到這個決定，宋晟睿今天接受訪問時表示，「覺得自己做了很好的選擇，專注在野手、不會去想說要當投手，可以補足自己的不足，希望可以維持，有機會上場就好好表現給教練、球迷看。」宋晟睿也認為，今年自己心態比起前2年成熟很多，已經不會想太多，「以前會去想說打不好要怎麼辦。」

宋晟睿在春訓打擊手感火燙，官辦熱身賽出賽9場，打擊率達4成50，他指出，現在比較知道要怎麼調整，狀況好怎麼去維持、狀況不好時怎麼去改善；他也指出，現在擊球比較紮實，還有2好球之後的攻擊、纏鬥方面都有進步。本季宋晟睿會積極挑戰盜壘，盼能提升成功率。

得知自己開季從一軍出發，宋晟睿非常期待但也希望保持平常心，「如果一下太興奮，會讓自己在球場上表現有落差，對自己有信心。」