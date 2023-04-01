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中職／兄弟徐基麟開季一軍定位中繼 盼把握住機會

中央社／ 台中1日電
中信兄弟隊投手徐基麟。圖／中信兄弟隊提供 陳宛晶
中信兄弟隊投手徐基麟。圖／中信兄弟隊提供 陳宛晶

中職中信兄弟投手徐基麟今年開季就從一軍出發，總教練林威助表示，徐基麟目前定位主要是中繼，春訓時觀察球的尾勁不錯，徐基麟則表示，會把自己準備好，好好把握住機會。

23歲的徐基麟之前曾效力過美職費城人隊小聯盟，去年回到台灣投入中職季中選秀，為兄弟第2指名，去年也入選U23世界盃台灣隊。雖然徐基麟在去年沒有二軍出賽紀錄，不過今年剛開季就從一軍出發。

兄弟總教練林威助今天表示，今年春訓有看到徐基麟在牛棚投球，覺得他的爆發力不錯、球的尾勁也很好，當時就認為他有機會上一軍。至於徐基麟在一軍的定位，林威助說：「他在中繼部分調整得不錯，近期在一軍都會在中繼或長中繼，接下來就看農場這邊有什麼想法。」

徐基麟則表示，沒有想過自己今年可以開季一軍，「就把自己準備好，好好把握機會。」徐基麟指出，今年春訓比較早開始訓練，讓自己提早進入狀況，第一次在台灣春訓，他認為可以跟隊友聊天、互相學習感覺很不錯，不像在國外要比較獨立。

徐基麟沒有想像過在超過1萬人觀眾的比賽中投球，「很期待，心臟應該會跳滿快的，多少會緊張，但緊張完就會亢奮。」談到今年自己在一軍的中繼定位，他則說：「這個角色上來就是要幫球隊守住分數，盡量不要保送，不要去閃躲打者。」

目前兄弟的本土先發有吳哲源，鄭浩均、余謙也有機會，林威助指出，「目前看起來是夠用，但還要看他們的狀況。」至於去年季後開刀清骨刺的鄭凱文，林威助說他還在調整中，要看他之後在二軍投完之後的狀況。

林威助 中職

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