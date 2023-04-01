中職／兄弟年度歌曲藏洋蔥 王威晨盼未來有自己的名字

中信兄弟隊昨晚揭曉年度歌曲「連霸黃潮」，銜接今晚的中華職棒開幕戰，兄弟要在洲際球場迎戰樂天桃猿隊，踏出三連霸的第一步，歌詞中的「光輝歲月」，隊長王威晨看了很有感觸，「希望未來有我的名字在裡面。」

「連霸黃潮」從昨晚到今天下午5點開賽前，點閱數已經突破7萬次，「光輝歲月／恰好有你」這段歌詞在留言區被球迷狂刷，因為其中包含了隊史過去三連霸的兩位球星，王光輝以及「恰恰」彭政閔。

「昨晚歌曲出來的時候我就看到了。」王威晨很快注意到歌詞中有著父親王光輝的名字，「滿酷的，希望未來我的名字在裡面，有諧音就好。」

今年開訓時，王威晨就曾說過，希望突破父親締造的三連霸紀錄，「冠軍不嫌多，現在有機會追平，甚至希望超越。」

今年王威晨的考驗是，3月曾代表中華隊出征經典賽，在季賽開打前的國際賽是第一次體驗，他也跟隊友江坤宇聊過此事，「感覺好像從2月就打到現在，會多去問問學長的經驗，看怎麼樣可以維持好，幫助球隊贏球。」

中信兄弟年度歌曲「連霸黃潮」：https://www.youtube.com/watch?v=NcCm5sTveOA