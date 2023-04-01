中職／助總問：累了嗎？曾頌恩受激勵拚進開季一軍

中信兄弟隊曾頌恩在春訓熱身賽攻守都有好表現，讓他生涯首度進入一軍名單，甚至在一壘出現空缺前，總教練林威助就期待他能以這個角色努力，練習完看到曾頌恩坐著還會關心問：「累了嗎？」

談到以一軍身分展開新球季，曾頌恩表示：「春訓的小目標有達到。」過去三年，曾頌恩只有2021年在一軍出賽過26場，他表示：「第一年技術跟不上學長，第二年有獲得關注，但還是差一點，第三年則是自己開刀。」

到了職棒生涯第四年，曾頌恩終於達成設定目標，「很興奮，也期待一軍出賽。」他坦言今年自辦賽打擊狀態不好，但進入官辦反而有好表現，「之前會糾結太多，在場上無法隨心所欲，後來自己心態有調整過來。」

在許基宏受傷後，兄弟一壘位置出現空缺，人人有機會，曾頌恩雖然有練外野，但自認守備拚不贏一軍，總教練林威助也建議他，靠著右打優勢，可以朝一壘位置去努力，針對這點多做功課，曾頌恩對助總的提點記了一整個春訓。

今年春訓曾頌恩針對一壘進行特守，早、中、晚照三餐練，除了早上菜單輕鬆一些，其他一次都至少接一籃球，曾頌恩表示，要感謝教練陳江和、張志強以及平野惠一，「他們一直給我指導，不讓我輕易放鬆。」

不讓曾頌恩輕易放鬆的還有一人，曾頌恩透露有次練習完在椅子上休息，助總看到後問說：「累了嗎？」曾頌恩大聲回覆：「不累！」林威助也貼心叮嚀「伸展要多做一些」。

「苦練決勝負。」曾頌恩表示：「透過春訓的訓練，比賽的時候比較不會怯場，今年自己不同的地方是執著，之前容易自己喊累，但今年隊自己要更負責。」