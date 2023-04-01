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棒球／蕭齊U18東岸聯盟先發飆12K 最速150公里

中央社／ 台東1日電
新北市聯隊先發投手蕭齊。記者蘇志畬／攝影
新北市聯隊先發投手蕭齊。記者蘇志畬／攝影

U18東岸聯盟棒球賽新北市聯隊今天與壽山高中交手，新北市聯投手蕭齊先發5.1局飆出12K、最快球速150公里無失分，外界對蕭齊控球有疑慮，但總教練周宗志稱讚他有想法，往好的方向改善。

2023年U18東岸聯盟棒球賽新北市聯隊由穀保家商為主體加入鶯歌工商球員，新北市聯隊今天預賽與壽山高中交手，派出身高197公分的高二巨投蕭齊先發，蕭齊從高一開始就是被教練團點名潛力看好的投手，但也因為控球問題有過低潮期。

蕭齊今天對壽山高中先發展現壓制力，總計用83球投5.1局，僅被敲出1支安打，飆出12次三振，無失分，球速發揮的不錯，最快球速150公里，球隊延長賽以0比1吞敗、蕭齊無關勝敗。

新北市聯隊總教練周宗志表示，蕭齊目前最快球速雖然沒有很明顯的成長，但是近半年無論先發、後援，均速都可以在145、147公里左右；今天出賽跟高中木棒聯賽出賽狀況相比，變化球的控制能力更好，算是近期狀況最好的一場比賽。

過往外界對於蕭齊的控球有疑慮，周宗志解釋，球隊透過儀器檢測，蕭齊的手柔軟性本來就比較好、角度也比較大，對他投球也會有點影響，以他目前的身高和球速，身體核心還需要持續強化，但持續往好的方向前進。

蕭齊先前有曾碰過一段小低潮，周宗志提到，球隊有心理師會跟他聊天，蕭齊本來就是很有想法的選手，也知道什麼地方不足，練習時碰到問題，會從中找解決方法，對他來說都是正向的改變。

蕭齊從高一開始就是球隊極力培養好手，周宗志表示，高一就希望讓蕭齊先發養成，之後球隊中高三學長畢業後，蕭齊的定位應該是先發，要負擔的責任越來越重，期待他可以扛著這樣的壓力。

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