中職／洋投都準備好了！福來喜取捨 助總：很困難

中信兄弟隊在今晚的中職開幕戰只登錄了25名選手，27人名單沒用滿，預留洋將安排的空間，除了今天先發的德保拉，另兩名洋投也都準備好，屆時與外籍捕手福來喜的抉擇，總教練林威助坦言：「會比較困難。」

林威助表示，27人名單包含2位不上場登錄球員，因此今天不用滿額，另安排5位投手鄭凱文、余謙、鄭浩均、盧孟揚和吳哲源隨隊。

開幕戰名單有不少年輕球員，林威助表示，這是依照近況調整，各部門教練討論後的決定，「這也是120場中的1場，不可能整季只用一套陣容，二軍也有需要的選手，讓他們多點時間調整。」

兄弟今年四名洋將採取3投1野配置，開幕戰是德保拉配福來喜，不過泰樂、象魔力調整也很正常，助總表示：「目前回報兩人都準備好了。」不過兩投上來勢必要做出洋將調整，「確實取捨會比較困難，跟去年一樣，會由教練團討論後做出決定。」