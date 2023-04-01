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中職／塞車3個多小時才到洲際…猿隊青春肉體也喊累
中華職棒開幕戰今天在洲際棒球場開打，作客的樂天桃猿隊遇到清明連假車潮，塞了3個多小時車才抵達球場，賽前練習時間也被迫縮短，而現場雨勢斷斷續續，能否準時開打還是問號。
猿隊大巴今天11點多從桃園出發，正常2小時內的車程，硬是花了多一倍時間才到，好不容易抵達，球員們也趕緊進入備戰狀態，20歲的游擊手馬傑森表示，對球隊練習影響不大，因為下雨本來也就規劃室內練習，只不過坐這麼久的車，難免腰痠背痛，「連假嘛，也沒辦法。」
猿隊明天還要回到桃園迎接主場開幕戰，總教練曾豪駒表示，今天比賽完就要啟程北返，至於主場開幕投手將交給黃子鵬，「他是我們去年表現最好的投手，這是對投手的肯定，也是實至名歸，相信他可以。」
台中洲際棒球場中午雨勢一度暫歇，不過在猿隊抵達後又開始下起雨來，現場帆布蓋了又掀、掀了又蓋，賽前活動的道具都已經放在場上，就等著比賽開打。
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