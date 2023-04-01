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棒球／吳祉恩高中才受科班訓練 U18東岸聯盟壓制新北聯

中央社／ 台東1日電
壽山高中投手吳祉恩。 中央通訊社
壽山高中投手吳祉恩。 中央通訊社

U18東岸聯盟棒球賽壽山高中高一投手吳祉恩社團球隊出身，今天對新北市聯隊先發展現壓制力，投6.2局無失分、是目前為止生涯代表作，吳祉恩把握每次與強隊交手機會吸取經驗。

U18東岸聯盟棒球錦標賽在台東舉行，壽山高中今天與以穀保家商和鶯歌工商組成的新北市聯隊交手，壽山派出吳祉恩先發，吳祉恩出手點稍微有點側投，球速不快卻能讓對手打不好，今天投6.2局僅被敲出3支安打無失分，投出亮眼表現，率隊以1比0拿勝。

壽山總教練郭東晏表示，吳祉恩國中在淡水國中打球，高中慕名到壽山考試，投球素質讓教練團眼睛一亮，投手教練葉明輝栽培、指導，短期內也有很大的進步，但還有很多進步的空間。

郭東晏表示，吳祉恩今天做的好的地方是直球角度和滑球的位置，讓對手打者沒有掌握好，可能也是對戰陌生的關係，這陣子教練團一直要求他先求角度勝過球速，今天控球大致上都可以投到捕手要的位置。

吳祉恩是鋁棒組的球員，在鋁棒聯賽時對平鎮高中曾中繼登板，郭東晏表示，有經歷過與這些強隊交手的過程，相信會有很多的收穫，希望他透過實戰累積經驗，場上危機處理能力還可以增強。

吳祉恩國中才開始打社團球隊，因為有認識的學長在壽山選擇高中到壽山就讀、接受科班球隊訓練，升上高中最大的進步是壘上有人時不會這麼緊張，直球和滑球投得比較有信心，另外還有指叉球和二縫線速球。

吳祉恩表示，鋁棒聯賽時對平鎮投得不算好，今天東岸聯盟對新北市聯隊投出目前生涯代表作，把握每次對戰機會，期待自己更好，今天5局投完有點體力下滑，但還是想要繼續投，希望之後控球可以更進步，也可以改善被打安打之後球會高起來的問題。

平鎮高中 球速

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