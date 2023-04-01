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U18東岸聯盟壽山PK勝新北聯 成長比成績重要

中央社／ 記者謝靜雯台東1日電
壽山先發投手吳祉恩。 中央社記者謝靜雯
壽山先發投手吳祉恩。 中央社記者謝靜雯

U18東岸聯盟壽山高中今天與新北市聯隊交手，壽山面對新北市兩任火球男吞17K，但壽山投手群也有效壓制對手打線，延長賽PK以1比0拿勝，壽山總教練郭東晏直言：「成長比成績更重要」。

2023年U18東岸聯盟棒球錦標賽壽山高中預賽連3戰打到PK延長賽，前2場比賽吞敗，今天與穀保家商與鶯歌工商組成的新北市聯隊交手，新北市聯隊先發投手蕭齊投5.1局飆出12次三振，後援投手林盛恩也投出5次三振，兩人最快球速都有投到150公里，讓壽山打線吃足苦頭。

但壽山高中投手群也展現壓制力，先發投手吳祉恩投6.2局僅被敲出3支安打無失分，游騰竣後援登板，投到突破僵局制延長賽第8局還是穩守不失分，壽山8局下強迫取分戰術跑回致勝分，順利拿下勝利。

壽山總教練郭東晏表示，只能說今天壽山的運氣稍微好一點點，美中不足的地方是吞了太多三振，雖然賽前就有分析過新北市聯隊先發投手蕭齊的球路，但壽山這批球員多是鋁棒組升上來的球員，高一、高二居多，還是沒辦法有突破。

郭東晏特別感謝主辦單位舉辦東岸聯盟賽事，讓球員們有機會透過多場高強度的賽事與強隊切磋，過程中有很多的收穫，「或許我們不是陣容非常好的球隊，但做教練團最開心的，就是看到球員透過比賽慢慢成長，成長比成績更重要。」

穀保家商 球速

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