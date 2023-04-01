中職／上一軍打怪 宋嘉翔開幕戰先發破2大紀錄
樂天桃猿隊今天排出青春陣線，18歲宋嘉翔扛起先發捕手、第八棒，一口氣更新兩項開幕戰最年輕紀錄。
猿隊總教練曾豪駒提前宣布，宋嘉翔將在今天中華職棒開幕戰對中信兄弟隊先發，18歲又253天的年紀，成為史上最年輕開幕戰出賽、開幕戰先發球員。
原紀錄保持人也都是同隊學長，最年輕出賽球員原本是2016年Lamigo桃猿隊（樂天前身）林承飛，當時年紀為18歲又346天；開幕戰最年輕先發球員，則是2018年廖健富的19歲又177天。
曾豪駒表示，宋嘉翔在春訓展現出的蹲捕能力吸引到注意，只有配球還需要經驗，安排他在開幕戰一軍先發，「能不能承受壓力，就看他準備的如何」。
曾總形容，讓宋嘉翔上來一軍「打怪」，看他的等級能夠收到哪裡，「二軍課題對他來說比較簡單，現在就是把難度提高。」
跟廖健富當年相比，宋嘉翔是守備顯示存在感，不過曾總表示，打擊上也是中規中矩，雖不算長打型，但能夠確實擊球，好球帶設定也很好。
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