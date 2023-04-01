中職／隊史第19次打開幕戰 中信兄弟邁向三連霸大業

中華職業棒球大聯盟34年今天將於台中洲際棒球場熱鬧開打，有望挑戰2萬人滿場，主隊為本季要挑戰3連霸的中信兄弟隊，迎戰作客的樂天桃猿隊，上演先發洋投德保拉對決威達爾。

洲際繼去年後第2度成為開幕戰場地，延續3月世界棒球經典賽（WBC）預賽熱潮，兄弟目標賣超過1萬7000張票，有望挑戰史上開幕戰首次2萬人滿場；中職開幕戰最多觀眾數是2016年在桃園球場由Lamigo桃猿隊迎戰兄弟，當時1萬9393人進場。

德保拉（Jose DE PAULA）2021年就投過開幕戰，去年球季出賽24場都是先發、投162局，拿下14勝4敗，送出158次三振，防禦率2.44；德保拉去年對戰桃猿11場，演出2場完封勝，拿下6勝2敗。

28歲的威達爾（Brandon David Waddell）來自美國，具美職大聯盟（MLB）及韓職資歷。

這是兄弟隊史第19次（兄弟象隊11次、中信兄弟8次）參與中職開幕戰，僅次於統一7-ELEVEn獅隊的21次；兄弟隊史開幕戰績11勝5敗，對戰桃猿是2勝1敗（扣除2020年延賽1場）。

桃猿是隊史第9次參與中職開幕戰（Lamigo桃猿7次、樂天桃猿2次），且是首度在洲際打開幕戰，隊史開幕戰績4勝3敗，對戰兄弟1勝2敗（扣除2020年延賽1場）。