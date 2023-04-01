棒球／王宇翔有危機感 U18東岸聯盟先發飆146公里

U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊今天與普門中學交手，東體白隊王宇翔有危機意識扛起關鍵，睽違許久的先發5局飆6K無失分、飆速146公里，率隊以6比1拿勝，他也很早就設下挑戰選秀目標。

2023年U18東岸聯盟棒球錦標賽東體白隊今天與普門中學交手，東體白隊派出高二投手王宇翔先發，王宇翔2局被首名打者敲出深遠二壘打，但及時回穩，連抓3個出局數、穩守不失分。

王宇翔今天總計用66球投5局，僅被敲出2支安打，投出6次三振、1次保送，無失分，表現亮眼、拿下勝投。

東體白隊2局靠著曾顯恩安打、犧牲觸擊，2人出局後，馬承恩二壘打先馳得點，王天穎、黃柏元、杜禹鋒都敲出安打，東體白隊單局攻下4分、奠定勝基，5局再靠著陽念祖適時安打、失誤，單局再拿2分保險分。

東體白隊總教練陳峰岳表示，王宇翔是球隊積極培養的投手，之前都是投後援，未來會調整到先發，王宇翔先前常有壞球走在前面、保送偏多的狀況，今天這些方面改善很多。

王宇翔高一球速就有143公里，目前最快球速146公里，但陳峰岳認為王宇翔成長最多的地方還是心態，也明白接下來高三學長畢業後該由自己扛起關鍵，所以有危機意識，面對像普門這樣的強隊，今天可以有這樣的比線算很不錯。

王宇翔透露，木棒聯賽時就一直跟教練反應想要先發，「教練那時候滿頭問號，後來練習賽自己排投先發，這次比賽也爭取到先發機會」，東岸聯盟首場比賽沒有先發有點失望，今天有機會投，希望用自己的氣勢帶動大家。

王宇翔從高一就設定畢業想要挑戰職棒的目標，「把目標設高一點」，接下來希望提升球速和體力，今天是高中正式賽第2場先發勝，照著捕手的指示、全力表現。112041