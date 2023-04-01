中職／辜仲諒頒發冠軍戒 兄弟開幕戰旺人氣挑戰滿場

中信兄弟隊挑戰三連霸的第一步從今天對樂天桃猿隊之戰開始，中華職棒34年開幕戰今天在洲際棒球場舉行，場外已聚集眾多迫不及待的球迷，等著看賽前頒發冠軍戒的儀式，也有望挑戰史上首次2萬人滿場紀錄。

中職開幕戰過去最多觀眾進場紀錄，是2016年同樣Lamigo桃猿隊與中信兄弟隊組合，在桃園球場吸引1萬9393人進場，今年若能拚到洲際滿場，就可寫下新紀錄，早上的雨勢到中午之後有已經趨緩。

而今天的的賽前儀式中，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒將頒發冠軍戒給衛冕軍，由總教練林威助、隊長王威晨代表受領。

下午5點開始的比賽，12點多就可看到場球迷排隊佔位，等待進場，兄弟球團在這場提供的贈品包括內野下層門票進場可兌換「猛象戰袍應援手套－Brothers款」一個，還有限量的「2023黃潮年度視覺海報」 一張，另外內野全區皆可領取「2023中信兄弟主題日集章卡」。

這場開幕戰兄弟推出王牌投手德保拉先發，2座年度MVP、3座三振王、2座勝投王、2座防禦率王，扛起賽季首戰毫無懸念；樂天桃猿則由首度來台的新洋投威達爾應戰，威達爾去年效力南韓職棒斗山熊隊，先發11場取得5勝3敗、防禦率3.60。