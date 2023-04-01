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甲子園／報德學園再演逆轉勝 春季甲子園與山梨學院爭冠

中央社／ 東京1日綜合外電報導
報德學園將與山梨學院高校爭冠。 截自推特
報德學園將與山梨學院高校爭冠。 截自推特

春季甲子園四強賽事又見「逆轉的報德（學園高校）」！報德學園後來居上擊敗去年春季甲子園冠軍大阪桐蔭高校，繼2002年後睽違21年再闖冠軍戰，今天將與山梨學院高校爭冠。

第95屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）3月18日在兵庫縣西宮市阪神甲子園球場熱鬧開幕，由於適逢每5年一度的紀念賽事，今年參賽學校較往年增加4所，總共有36校。

綜合Sponichi Annex等日媒報導及賽事實況，山梨學院高校（簡稱山梨學院）3月31日以6比1大勝廣陵高校（簡稱廣陵），不僅創下隊史首度闖進春季及夏季甲子園冠軍戰紀錄，也成為第一所打進春季及夏季甲子園冠軍戰的山梨縣高校。

報德學園高校（簡稱報德學園）本屆賽事接連上演「逆轉秀」，被日媒稱為「逆轉的報德」，先是3月28日與東邦高校打到採取「突破僵局制」的延長賽，靠一支再見安打氣走對手晉級八強。

之後在八強賽中，報德學園雖然一路領先到8局，但未料9局上出現失誤讓對手仙台育英高校（簡稱仙台育英）追成3比3，後來在延長賽的10局4比3反超。

不過，報德學園再度發揮逆轉功力，10局下先是7棒打者竹內颯平短打，但仙台育英傳球失誤，讓報德學園跑回追平分，最後由2棒打者山增達也敲出致勝再見安打，5比4逆轉擊敗仙台育英闖入四強賽。

而在昨天舉行的四強賽中，報德學園對上的是傳統強校大阪桐蔭高校（簡稱大阪桐蔭），且大阪桐蔭在3局上就先馳得點連攻5分，報德學園雖然3局下得到2分，但一直到7局上打完仍以2比5落後3分。

不過，報德學園再度展現堅強韌性，先在7局下得3分追平，接著又在8局下再得2分，反以7比5逆轉超前，並在9局上守住勝果未讓大阪桐蔭再添分數，終場就以7比5氣走大阪桐蔭晉級冠軍戰。

山梨學院與廣陵昨天對戰直到8局結束，雙方仍以1比1僵持不下，沒想到山梨學院在9局上打線大爆發，總計有10名打者接連上場，共敲出7支安打得到5分；廣陵打者在9局下無力反攻，終場就以1比6飲恨落敗。

甲子園 阪神

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