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中職／4月4日澄清湖首戰 獅隊邀高雄在地的林子偉開球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林子偉將在4月4日澄清湖棒球場賽事擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
林子偉將在4月4日澄清湖棒球場賽事擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供

統一獅隊將在4月4日於高雄澄清湖棒球場作東，迎戰中信兄弟隊，為開幕周「英雄開戰 強獅來襲」主題日之一，獅隊公布當天邀請經典賽中華隊國手林子偉擔任開球嘉賓。

獅隊開幕周系列主題日以迷彩、部隊元素、球迷及英雄人物為主題，規畫一系列場內外活動。4月4日下午兩點起，澄清湖棒球場一樓廣場也規畫「教育獅集令」，包含五項戰技鑑測體驗、個人兵籍資料登錄、裝備領取好康活動。

結合英雄主題日，獅隊宣布此戰邀請經典賽國手林子偉回到故鄉高雄，擔任開球嘉賓。林子偉是來自高雄市那瑪夏區的布農族選手，三級棒球生涯都在高雄成長，也是林岱安堂弟。今年二月林子偉續留美國繼續旅外拚戰，加入獨立聯盟長島鴨隊，爭取好成績力拚重返大聯盟機會。

林子偉表示，「很開心接獲獅隊邀請擔任開球嘉賓，這也是回到自己成長的故鄉高雄開球，這會是一個很棒的體驗，希望台灣職棒的熱潮能夠延續，球迷能多多進場為職棒選手加油，讓台灣的職棒舞台越來越好，自己也會努力拚出好成績，用好的表現回饋給支持我的每一位球迷。」

林子偉 棒球 經典賽

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