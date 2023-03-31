中職／這次不是戴就捕了 戴培峰右手掌鉤狀骨折已動刀
中華職棒34年明天開打，各隊今天提交開季名單，富邦悍將隊的4名經典國手缺2人，江少慶、陳仕朋預計會在下周先發登板，因此先不需放在名單內。問題在於也是培訓隊一員的捕手戴培峰，右手傷情診斷為手掌鉤狀骨骨折，已在今天動刀，預計復原期3個月。
悍將隊本季首戰在4月2日於桃園球場面對樂天桃猿隊，新莊主場首戰則是4月3日交手味全龍隊，悍將隊提交的開季名單填滿27人，開季洋將也直接3人全數亮牌，就是定位後援的富藍戈及先發的艾普勒、肯特。
悍將隊最大的戰力折損出現在本壘指揮官位置，28日在官辦熱身賽出戰中信兄弟隊時，戴培峰2局下的打席在揮棒後感覺不適，隨即退場，後續診斷發現手掌鉤狀骨骨折。
悍將球團表示，戴培峰今日已順利完成開刀手術，保守估計約需3個月的復原時間，目前開季一軍捕手將先以張進德、姚冠瑋二人為主。
富邦悍將開季名單（27人）
投手：江國豪、肯特、郭俊麟、賴智垣、艾普勒、岳少華、吳世豪、歐書誠、陳冠勳、曾峻岳、富藍戈
捕手：姚冠瑋、張進德
內野手：王勝偉、葉子霆、蔣智賢、李宗賢、王正棠、范國宸、辛元旭、劉俊豪
外野手：林哲瑄、高國輝、申皓瑋、廖柏勳、周佳樂、孔念恩
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