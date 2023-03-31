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中職／職棒34年點燃戰火 5隊開季名單全公佈

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒34年例行賽開幕戰，4月1日將於台中洲際棒球場盛大展開 。圖／台中市政府提供 劉柏均
中華職棒34年例行賽開幕戰，4月1日將於台中洲際棒球場盛大展開 。圖／台中市政府提供 劉柏均

中華職棒34年將在明天點燃戰火，5隊今天繳交開季名單，其中樂天桃猿、富邦悍將隊皆提交滿編的27人。至於尋求連霸的兄弟今天所提交的開季名單僅25人，帶了兩位洋將。

統一獅隊目前提交25人名單，洋將只有羅昂。味全龍隊則是提交26人，雙王牌鋼龍、布里悍都納入名單。

各隊開季名單如下：

中信兄弟（25人）

投手：官大元、江忠城、李吳永勤、李振昌、德保拉、蔡齊哲、呂彥青、吳俊偉、徐基麟

捕手：福來喜、高宇杰

內野手：王威晨、林志綱、王政順、潘志芳、黃韋盛、江坤宇、岳東華

外野手：陳子豪、陳文杰、張志豪、曾頌恩、林書逸、宋晟睿、岳政華

樂天桃猿（27人）

投手：蘇俊璋、黃偉晟、陳冠宇、蘇俊羽、陳禹勳、王溢正、威達爾、邱駿威、豪勁、黃子鵬、張梓軒

捕手：宋嘉翔、林泓育、廖健富、嚴宏鈞

內野手：梁家榮、林承飛、郭永維、郭嚴文、陳俊秀、林立、朱育賢、馬傑森

外野手：蔡鎮宇、成晉、邱丹、陳晨威

統一獅（25人）

投手：陳韻文、劉軒荅、劉予承、李其峰、邱浩鈞、王鏡銘、羅昂、施子謙、江承峰

捕手：林岱安、柯育民、陳重羽

內野手：林子豪、許哲晏、陳鏞基、林祖傑、林靖凱、陳重廷、林益全

外野手：唐肇廷、邱智呈、陳傑憲、江亮緯、蘇智傑、胡金龍

富邦悍將（27人）

投手：江國豪、肯特、郭俊麟、賴智垣、艾普勒、岳少華、吳世豪、歐書誠、陳冠勳、曾峻岳、富藍戈

捕手：姚冠瑋、張進德

內野手：王勝偉、葉子霆、蔣智賢、李宗賢、王正棠、范國宸、辛元旭、劉俊豪

外野手：林哲瑄、高國輝、申皓瑋、廖柏勳、周佳樂、孔念恩

味全龍（26人）

投手：鋼龍、呂詠臻、趙璟榮、布里悍、林逸達、陳冠偉、羅華韋、林子昱、王玉譜、王躍霖

捕手：吉力吉撈．鞏冠、劉時豪、蔣少宏

內野手：瑪仕革斯．俄霸律尼、李凱威、張政禹、林智勝、曾傳昇、劉基鴻、拿莫．伊漾、石翔宇

外野手：林孝程、郭天信、高孝儀、曾陶鎔、陳品捷

兄弟 劉軒 中信

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