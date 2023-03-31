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中職／開幕戰德保拉vs.威達爾 兄弟開季名單沒詹子賢

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊先發投手德保拉。本報資料照片
中信兄弟隊先發投手德保拉。本報資料照片

中華職棒34年將於明天在洲際棒球場開打，開幕戰由中信兄弟、樂天桃猿隊廝殺，先發投手確定推出德保拉、威達爾的洋投交鋒，兄弟外野人才眾多，開季並未納入詹子賢，猿隊則帶了備受期待的18歲捕手宋嘉翔。

兄弟推出最強洋投德保拉先發，他曾在2021年就曾負責過開幕戰，面對統一獅隊先發4局失3分、無關勝敗，去年則因春訓時的傷情導致調整不及，4月17日才展開賽季首戰，因此並未為兄弟打頭陣。

德保拉手握兩座年度MVP、3座三振王、2座勝投王、2座防禦率王，扛起賽季首戰毫無懸念，攤開生涯數據，共對猿隊先發27場，取得16勝8敗、防禦率3.16，已是他對戰4隊裡的最差防禦率。

猿隊同樣派出左投，威達爾去年效力南韓職棒斗山熊隊，先發11場取得5勝3敗、防禦率3.60，首度挑戰中職，就要為猿隊扛起開幕戰。

德保拉 樂天桃猿 統一獅

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