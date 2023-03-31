中職／開幕戰德保拉vs.威達爾 兄弟開季名單沒詹子賢

旅日「大王」王柏融本季二軍出發，在今日對上橫濱DeNA的比賽中，第一打席遭到觸身球砸中左手腕，下場治療後，重新回到球場上。 今日王柏融先發第六棒鎮守左外野，2局上第一個打席兩好兩壞的情況下，投手

2023-03-30 15:57