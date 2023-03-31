中職／5隊繳交開季名單 僅悍將3洋將全數亮牌

中華職棒34年將在明天點燃戰火，5隊今天繳交開季名單，其中樂天桃猿、富邦悍將隊皆提交滿編的27人，悍將隊的開季3洋投確定為富藍戈、艾普勒、肯特，其餘4隊一軍洋將都尚未登錄滿額。

今年開幕戰由二連霸的中信兄弟隊作東，在洲際棒球場迎戰猿隊，而兄弟今天所提交的開季名單僅25人，帶2位洋將，分別是投手德保拉、捕手福來喜，也讓開幕戰先發投手呼之欲出；猿隊開季洋將帶2人，分別是新洋投威達爾、守護神豪勁。

統一獅隊的賽程要到4月3日展開，為最晚開季球隊，目前提交25人名單，洋將只有羅昂。味全龍隊則是提交26人，雙王牌鋼龍、布里悍都納入名單。

悍將隊是第一支開季三位洋將都揭曉的球隊，定位後援的富藍戈以及先發的艾普勒、肯特，都在春訓期間展現好投，調整進度明顯優於安得勝。

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