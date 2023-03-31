中職／4月3日強「獅」來襲 南英大家長陳献榮來開球

統一獅隊本季主場開幕戰推出「英雄開戰 強獅來襲」主題日，4月3日於台南棒球場熱鬧登場，由南英商工老教頭、「牛爸」陳献榮擔任開球嘉賓。

球團公布當天活動規畫，賽前下午2點場外有「教育獅集令」活動，包括五項戰技鑑測，讓球迷感受不一樣的主題樂趣。下午3點在活動舞台區安排Uni Girls舉辦「勞軍聯歡活動」，場邊還有阿兵哥最愛的小蜜蜂補給站，持票券可兌換阿華田、曼仕德拿鐵、原味本舖牛奶花生、統一番茄汁多款飲料隨機兌換，每張門票限兌換一瓶。

當日賽前邀請台南市管樂團進行表演，開球嘉賓則由陳献榮教練為賽事開出漂亮好球。陳献榮為台灣知名基層棒球教練，主要時期在南英商工棒球隊任教，曾培育許多優秀職棒許手，包括獅隊現役教練劉育辰、凃壯勳、莊景賀、莊駿凱、吳桀睿、選手胡金龍、林益全、林安可、郭阜林及江亮緯等人，而當天對手中信兄弟隊的現役教練陳江和、許峰賓、選手鄭凱文、黃鈞聲、林書逸、詹子賢、也都是陳獻榮教練子弟兵。

陳献榮表示，「很開心能夠獲得球隊邀請擔任開球嘉賓，這是一件很榮耀的事情，看到自己曾經帶過的學生能夠在職棒場上有好的表現，且都會長期參與回饋基層，對於台灣棒球發展給予幫助，感到十分欣慰。」

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