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高長運動醫學中心獲SNQ銅獎 鄭兆村、林智勝現身恭賀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
鄭兆村（左）、林智勝（右）現身恭賀高雄長庚醫院運動醫學中心獲得SNQ銅獎。圖／高雄長庚醫院運動醫學中心提供
鄭兆村（左）、林智勝（右）現身恭賀高雄長庚醫院運動醫學中心獲得SNQ銅獎。圖／高雄長庚醫院運動醫學中心提供

高雄長庚醫院運動醫學中心，整合骨科、復健科、中醫科、身心科與放射診斷科等專業醫師，協同各專業醫事人員提供民眾與各層級競技運動員從校園、國家與職業級選手，專業與客製化的運動醫療服務，並獲得國家品質標章（SNQ, Symbol of National Quality）銅獎殊榮，今天包括日前重回標槍賽場的「黃金右臂」鄭兆村、中華職棒全壘打王林智勝也都現身恭賀。

高雄長庚副院長陳武福說：「高雄長庚運醫團隊定期提供國家運動訓練中心醫療諮詢治療，同時也積極提供與職棒，職籃與其他各類型運動項目選手的醫療諮詢和服務，更將其推展國際醫療，成效優異。」

2014年起高雄長庚醫院運動醫學中心持續協助世界大學運動會，亞運與奧運等大型賽事隨隊醫療服務；2018年結合長庚運動醫學公益計畫，將運醫服務向下扎根進駐校園，為國高中校園競技運動員國家提供專業運動醫學服務。

高長骨科部副教授暨運動醫學中心主任周文毅分享，「亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村在前年高雄長庚醫院接受重建手術及相關治療後已順利重返賽場，過程中團隊針對兆村的醫療擬定完整的計畫，提供的不只有手術，還包含完整的復健、中醫和特色醫療介入，都幫助選手恢復更好、走得更遠。」

今天特地前來祝賀的鄭兆村日前以超越亞運參賽資格的成績，在今年港都盃田徑錦標賽獲得金牌，宣告黃金右臂正式回歸，劍指今年杭州亞運，期待為台灣在田徑場上斬獲金牌；還有一位神秘嘉賓是中華職棒全壘打王林智勝，他於2020年腳踝受傷，在高雄長庚運醫團隊接受手術治療復健，之後成功復出，在2021年先追平原全壘打王張泰山的289轟之後持續堆高紀錄，目前已累計299轟，今年的300轟指日可待。

高雄長庚醫院運動醫學中心建立的整合性運動醫學照護，已經協助多位頂尖運動員重返賽場並取得佳績，如東京奧運體操銀牌鞍馬王子李智凱，世界棒球經典賽國手兄弟象隊投手李振昌，拳擊女王陳念琴等，更在2022年國家品質標章獲得認證並同時獲得代表台灣第一的國家生技醫療品質銅獎，為台灣競技運動員的守護者，協助更多的台灣之光，發光發熱。

鄭兆村 亞運

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