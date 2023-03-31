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棒球／高一黃宇昇U18東岸聯盟解危 想拚玉山盃國手

中央社／ 台東31日電
高一黃宇昇U18東岸聯盟解危 想拚玉山盃國手 U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊拉上3名高一投手磨練，觀察玉山盃可用之兵，黃宇昇（圖）31日中繼1.2局化解危機，球質佳、最快球速約140公里，高中自信心提升，也盼拚國手資歷。中央社記者謝靜雯攝 112年3月31日 中央社
高一黃宇昇U18東岸聯盟解危 想拚玉山盃國手 U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊拉上3名高一投手磨練，觀察玉山盃可用之兵，黃宇昇（圖）31日中繼1.2局化解危機，球質佳、最快球速約140公里，高中自信心提升，也盼拚國手資歷。中央社記者謝靜雯攝 112年3月31日 中央社

U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊拉上3名高一投手磨練，觀察玉山盃可用之兵，黃宇昇今天中繼1.2局化解危機，球質佳、最快球速約140公里，高中自信心提升，也盼拚國手資歷。

2023年U18東岸聯盟棒球錦標賽預賽台東體中白隊今天與玉里高中交手，兩隊4局打完東體白隊1比0領先，5局1人出局後玉里攻佔得點圈，東體白隊換上高一投手黃宇昇接手中繼，黃宇昇依序讓打者敲出投手方向滾地球、一壘方向滾地球出局，力守不失分。

黃宇昇6局續投雖然也稍微有狀況，但及時回穩、沒有掉分，今天總計用21球投1.2局，僅被敲出1支安打，投出1次三振、1次觸身球保送，無失分，東體白隊終場以1比0拿勝。

東體白隊總教練陳峰岳表示，除了本來就在木棒組的高一投手李育朋外，此次比賽拉上3名鋁棒組的主力投手陳世展、陽宇和黃宇昇參賽，就是希望透過比賽觀察，找出之後青棒選拔賽（玉山盃）的可用之兵。

陳峰岳表示，3名從鋁棒組拉上來的高一投手，都是教練團積極培養的主力，高三投手陽益政、邱賢嘉畢業之後，勢必要有生力軍加入木棒組；黃宇昇國中時期就是球隊的主力投手，今天出賽觀察，登板掌握場上狀況不錯，不會有太多怯場的感覺，球質和球速也比剛升上高中時還要好。

黃宇昇透露，剛升上高中時，因為鼻子動刀請假一個多月，所以比較慢跟上進度，國中就常常投關鍵比賽，無論先發、後援，面對壘上有人危機很習慣，今天登板前，上一任投手陳培安給他信心，雖然今天出賽有點狀況，但可以幫助學長守住危機對自己表現很滿意。

黃宇昇最快球速約140公里，搭配滑球有不錯的壓制力，但教練團希望他多練縱向變化球，他也透露目前有練指叉和伸卡球，伸卡球已經可以在比賽中使用。

黃宇昇自評升上高中後球速和自信心是最大的進步，平常訓練時就會常常設想比賽狀況，場上真的發生時就可以派上用場。黃宇昇還沒有打過國家隊，知道東岸聯盟是爭取打選拔賽的機會，希望可以拚國手資歷。

球速 玉山盃

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