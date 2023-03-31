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棒球／李育朋心態更成熟 U18東岸聯盟東體白勝玉里

中央社／ 台東31日電
李育朋心態更成熟。 中央社記者謝靜雯攝
李育朋心態更成熟。 中央社記者謝靜雯攝

U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊今天與玉里高中交手，東體白隊投手群延續木棒聯賽穩定表現，李育朋心態更成熟，先發4局無失分，攻擊部分首局抓準對方投手控球不穩先拿1分，終場以1比0拿勝。

2023年U18東岸聯盟棒球錦標賽昨天開打，台東體中白隊今天與玉里高中交手，東體白隊高一投手李育朋展現壓制力，先發投4局僅被敲出3支安打，投出3次三振、無失分，陳培安中繼抓到1個出局數有危機時退場。

東體白隊換上同樣是高一的投手黃宇昇接手，投1.2局僅被敲出1支安打，守住可能失分的危機，沒有掉分，陽益政後援投1局投出1次三振，東體白隊4任投手聯手，沒有失掉分數。

東體白隊開賽抓準對方先發投手控球有狀況，1局下靠著觸身球保送、盜壘、四壞保送、觸身球保送、暴投跑回1分，順利拿下預賽2連勝。

台東體中本屆高中棒球聯賽（木棒組）拿下隊史最佳季軍，投手群穩定表現也是關鍵，東岸聯盟投手群維持水準，總教練陳峰岳表示，昨天東體白隊打到延長賽贏球，今天也是1分差拿勝，投手群一直都蠻穩定的，聯賽打完後有感覺到球員有點疲勞，打擊比較難調整，但大家條件都一樣，不能當作藉口、要再加油。

李育朋是今年唯一打木棒聯賽的高ㄧ投手，陳峰岳表示，高一可以打木棒聯賽代表有能力，李育朋有左投優勢、身材好，今天先發4局表現很好，木棒聯賽磨練之後心態成熟度也增加，面對強隊、高張力的比賽不會慌掉，連帶技術也大大提升。

東岸聯盟在台東舉行，地主台東體中分3隊參賽，東體白隊主要備戰玉山盃青棒國手選拔賽，東體紅隊備戰王貞治盃青棒國手選拔賽，台東縣聯隊則是磨練性質。

棒球 王貞治盃

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