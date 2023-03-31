中職／新球季明開打 林智勝何時300轟？

中華職棒34年新球季明天開打，「星」焦點有林智勝300轟何時出爐？轉隊戰將如何再起？也有不少「新」勢力值得期待，今年有台鋼雄鷹隊加入，六隊現役球員平均年齡來到26歲。

中信兄弟隊與樂天桃猿隊延續去年總冠軍賽戲碼，在洲際棒球場進行開幕戰，兄弟18歲投手盧孟揚若能擠進名單，可挑戰最年輕投手開幕戰出賽紀錄，猿隊捕手宋嘉翔同樣年僅18歲，也有機會挑戰開幕戰最年輕出賽、最年輕先發紀錄。

41歲林智勝去年球季敲出10轟，將自己保持的生涯全壘打王數字推進到299轟，從4月2日味全龍隊首戰開始，場場引人關注，距離生涯1200打點也只差3分。

37歲林益全今年轉戰統一獅，生涯安打數1892支，若能穩定出賽，有望挑戰史上第3位2000安俱樂部成員，加入張泰山、彭政閔行列。

富邦悍將隊去年釋出大批球員，放在60人名單外的除高國輝簽回，林益全到獅隊，陳鴻文有望卡進樂天桃猿隊先發輪值、王躍霖在味全龍隊找一片天，今年三人對上老東家戲碼精采可期。

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