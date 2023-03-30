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日職／開幕戰樂天擊退火腿 宋家豪中繼飆2次三振

中央社／ 台北30日電

日本職棒新球季在今天點燃戰火，火腿隊啟用新球場與樂天交手，樂天金鷲隊靠著2發全壘打，最終以3比1擊敗火腿隊；樂天台將宋家豪登板中繼投1局沒有失分，飆出2次三振。

日職在今天開幕，率先在日本火腿鬥士隊新球場ESCON FIELD HOKKAIDO登場，迎戰樂天金鷲隊，且今天只有1場比賽，讓鎂光燈可以聚焦在北海道新球場上。火腿隊新主場是一座採開闔式屋頂的天然草皮球場，左外野特別設置了TOWER 11，有飯店、溫泉等設施。

火腿隊今天推出左投加藤貴之擔任先發投手，迎戰樂天的「神之子」田中將大，雙方都展現十足壓制力，前4局雙方都沒辦法攻下分數。直到5局上樂天靠著伊藤裕季也轟出陽春全壘打，率先攻下1分，也成為火腿新主場歷史性首轟。

火腿隊打線則是在前4局遭到封鎖，直到5局下清宮幸太郎才敲出球隊首支安打。不過6局上樂天洋砲佛朗哥（Maikel Franco）轟出2分全壘打，再拉開領先差距；6局下火腿隊展開反攻，松本剛敲出二壘安打後，投手田中將大出現2次保送形成滿壘，接著野村佑希擊出高飛犧牲打送回1分。

田中將大此戰先發用98球投5.2局，被敲2支安打，出現3次四死球保送，送出5次三振，失掉1分；接著鈴木翔天登板投0.1局，成功化解二、三壘有人危機，沒有繼續失分。

宋家豪在7局下本季初登場，雖然首打席被敲一壘安打，不過馬上回穩，三振掉萬波中正後，讓宇佐見真吾擊出三壘滾地球出局，再賞給五十幡亮汰三振。總計宋家豪僅用11球投1局，被敲1支安打，沒有失分，最快球速148公里，收下本季第1個中繼成功。

火腿隊先發投手加藤貴之則是用102球投7局，被敲8支安打，包含2發全壘打，沒有出現保送，送出3次三振，失掉3分演出優質先發，不過最終仍吞下敗投。

日本火腿鬥士 樂天金鷲

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